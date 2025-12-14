El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El 14 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% durante la madrugada y bajando gradualmente a un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se suavizará, contribuyendo a un ambiente más templado.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14 a 15 grados. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y agradables, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el viento moderado permitirán disfrutar de un día cómodo, aunque se recomienda llevar abrigo para las horas más frías. La combinación de cielos despejados y temperaturas suaves hará de este 14 de diciembre un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.