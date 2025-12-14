El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Moraña con condiciones mayormente despejadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, llegando a los 5 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que la radiación solar contribuya a un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en la tarde. Este aumento será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo diario.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, predominando de direcciones como el norte y el este. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad en la tarde, alcanzando rachas de hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es favorable para las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 91% en la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este 14 de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.