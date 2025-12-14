El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 8 grados , con una humedad relativa alta del 95%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura máxima se prevé que alcance los 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 69% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h. Estas condiciones de viento serán ideales para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o paseos por la naturaleza, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar de las festividades de diciembre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Mondariz en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el cierre de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares. En resumen, Mondariz vivirá un día de clima mayormente despejado y templado, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y las tradiciones de la temporada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 6 grados, que descenderán a 5 grados en la madrugada, pero se espera un ligero aumento conforme avance la mañana.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

