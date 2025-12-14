El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El 14 de diciembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 6 grados, con cielos despejados que permitirán que el sol brille con fuerza. La visibilidad será excelente, lo que hará que el paisaje costero de Moaña luzca especialmente atractivo. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 7 grados a media mañana.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca pero agradable. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque se espera que su velocidad disminuya ligeramente por la tarde. Esto hará que las condiciones sean ideales para paseos por la playa o actividades deportivas al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados a las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 59% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A medida que el sol se desplace por el cielo, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente.

Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el 14 de diciembre en Moaña se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. No se prevén precipitaciones, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.