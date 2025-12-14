El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 84% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Meis disfruten de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance el día. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:02, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Meis no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Meis será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que este 14 de diciembre sea un día memorable en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Barro se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada con abundante luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.