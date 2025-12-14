El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 74% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Por lo tanto, es un buen momento para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h, predominando de dirección este-sureste. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos y actividades familiares, así como para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Meaño.

En resumen, el tiempo de hoy en Meaño se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar antes de que la noche caiga sobre la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.