El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 80% por la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance un máximo de 16 grados .

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento se calmará, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de la belleza del paisaje local. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día en familia o con amigos, ya que el sol brillará durante la mayor parte del día, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche fresca y tranquila. En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.