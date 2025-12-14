El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes típicos de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del día ni traerán consigo precipitaciones. El ocaso se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada tranquila y despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día invernal con un toque de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.