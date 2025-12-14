El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados a lo largo del día, siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías de la madrugada.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 86% por la tarde. Esto es típico para esta época del año en la región, donde la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo frío y húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, con vientos de hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que el día avance, el viento se suavizará, proporcionando un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más bajos, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque se espera que la niebla se forme en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente frío por la noche. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre teniendo en cuenta las condiciones de frío y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para la época del año.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.