El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 9 km/h por la tarde y noche. Esto permitirá que la tarde sea más tranquila y propicia para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que facilitará la observación de los paisajes y la naturaleza que rodea A Guarda. La combinación de cielos despejados y buena visibilidad hará que sea un día ideal para disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:05, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles que generen incomodidad. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o simplemente contemplar el cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día que invita a salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.