El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al exterior. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:04. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y sin la amenaza de lluvias.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.