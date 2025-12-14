El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación de frío disminuirá, permitiendo que los habitantes de A Estrada disfruten de un ambiente más cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 11 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será suficiente para generar incomodidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:01, ideal para quienes deseen contemplar la puesta de sol.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.