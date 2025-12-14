El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sea más suave, lo que contribuirá a que la sensación de frío no sea tan intensa. Sin embargo, en las horas más frescas de la mañana y la noche, se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los habitantes de Cuntis, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 9 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:01. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Sin lluvias a la vista y con un viento suave, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se presenta en Moraña con condiciones mayormente despejadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.