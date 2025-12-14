El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C a las 7°C durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 63% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:01, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Catoira.

En resumen, el tiempo de hoy en Catoira será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. La combinación de un viento suave y una baja probabilidad de precipitaciones hará que sea un día ideal para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.