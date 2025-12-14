El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 6 grados, que descenderán a 5 grados en la madrugada, pero se espera un ligero aumento conforme avance la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero el sol ayudará a que el ambiente se sienta más cálido a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Esto contribuirá a un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:01, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que nos brinda el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.