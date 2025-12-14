El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados centígrados, y la humedad relativa será alta, alcanzando el 85%. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, se espera que hacia el mediodía y la tarde, la nubosidad aumente ligeramente, con la aparición de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos, aunque sin afectar la claridad del cielo en general. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar de que las temperaturas puedan parecer más frescas en las primeras horas del día. En la tarde, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa también experimentará cambios a lo largo del día. Comenzará alta en la mañana, pero se espera que disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 84% al final de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más cómodo y menos pesado.

El ocaso se producirá a las 18:03, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero aún se podrá disfrutar de un atardecer despejado. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

El 14 de diciembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy en Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a 7 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.