El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados durante las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 73% y el 94% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la sensación térmica mejore, favorecida por la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Cambados disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y acogedor.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de paseos por el centro de Cambados o visitar sus emblemáticos viñedos. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 12 grados hacia las 7 de la tarde.

La puesta de sol está programada para las 18:02, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas y agradables, perfectas para disfrutar de una cena al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Cambados se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural y cultural de la región, con un ambiente fresco y despejado que invita a salir y explorar.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para la época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.