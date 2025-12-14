El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 86% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 12 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos o cualquier tipo de evento que se desee realizar en la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura, que se mantendrá agradable hasta el ocaso, que se producirá a las 18:01.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que caerán a alrededor de 9 grados . La bruma podría hacer su aparición en las horas nocturnas, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la comodidad de los residentes y visitantes de Caldas de Reis.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Caldas de Reis, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.