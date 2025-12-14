El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros. A medida que avance el día, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa, siempre teniendo en cuenta que las temperaturas pueden descender notablemente al caer la noche.

En la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados centígrados, y la humedad relativa será alta, alcanzando el 85%. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

El 14 de diciembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.