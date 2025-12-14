El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Barro se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada con abundante luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 73% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 12 km/h en las horas de la tarde, lo que no debería representar un inconveniente para las actividades diarias. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el cierre de un día que, aunque fresco, será muy agradable para los habitantes de Barro.

En resumen, el tiempo de hoy en Barro se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre. La combinación de sol, temperaturas moderadas y vientos suaves hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.