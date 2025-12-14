El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunos intervalos de nubes altas en las horas centrales del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente hacia el mediodía. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también experimentará cambios, bajando a un 78% al final de la tarde, lo que permitirá una mejor sensación térmica. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche en Baiona.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 18:04, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente a medida que nos acercamos al solsticio de invierno. Este fenómeno natural, junto con el tiempo despejado, permitirá disfrutar de un hermoso atardecer en la costa.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. No olvides abrigarte un poco por la mañana y disfrutar de la belleza natural que ofrece esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.