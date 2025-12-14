El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 74% durante la mañana. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más frescas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá relativamente constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 10 grados hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día mayormente soleado. A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La temperatura descenderá a 8 grados en las horas nocturnas, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.