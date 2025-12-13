El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto en la primera parte del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se aclare, manteniendo condiciones de despejado en la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en su punto máximo. Esta variación térmica, aunque moderada, permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 73% y el 84% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. La combinación de temperaturas frescas y una humedad relativamente alta podría hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que invita a disfrutar de las actividades al aire libre en un entorno agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.