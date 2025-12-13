El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente algo gris y húmedo. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un estado de nubosidad que podría intensificarse en ciertos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante todo el día. Este nivel de temperatura, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 86% por la mañana y descenderá ligeramente a un 81% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé una acumulación de 0.1 mm de lluvia, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas gotas a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados. La combinación de nubosidad, viento y humedad sugiere que será un día típico de invierno en Vilanova de Arousa, donde los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y potencialmente lluvioso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.