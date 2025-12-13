El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que se despeje, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. La combinación de viento y temperaturas frescas puede hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:56, y el ocaso será a las 18:02, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.