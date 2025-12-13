El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa en las primeras horas de la jornada, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, se espera que se registren cantidades mínimas, con un total de 0.2 mm en el periodo de la mañana y 0.1 mm en la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia será presente, no se anticipan acumulaciones significativas que puedan causar inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mañana y la tarde, descendiendo ligeramente a 11 grados en la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío. La humedad relativa también será notable, con valores que rondan el 81% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h. En las horas más ventosas, se podrían registrar rachas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 08:55 y el ocaso se espera para las 18:02, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será limitada. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Vilagarcía de Arousa, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves con la debida precaución ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.