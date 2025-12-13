El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 3 de la mañana, se espera que las nubes comiencen a despejarse, dando paso a un día predominantemente soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se mantendrán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa en Vilaboa. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitación es nula, y aunque se registró una ligera posibilidad de llovizna en la madrugada, esta no se materializará. Por lo tanto, los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro aspecto a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Este viento del noreste proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre, aprovechando el sol y la brisa fresca que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.