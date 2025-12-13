El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Vilaboa se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un ambiente muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa alta, que oscilará entre el 83% y el 90%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Esto significa que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia, especialmente en la mañana. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el día termine sin precipitaciones significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h en las horas más activas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al salir.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:54, mientras que el ocaso se espera para las 18:02. Esto significa que los habitantes de Vilaboa disfrutarán de aproximadamente 9 horas de luz solar, aunque la mayor parte de este tiempo estará cubierto por nubes.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del norte añadirán un toque de frescura al ambiente, por lo que es recomendable estar preparados para un día invernal y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.