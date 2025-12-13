El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es baja, alcanzando un 5% en las primeras horas, lo que sugiere que la mayoría de los residentes no necesitarán paraguas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 91% durante la mayor parte del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que los residentes sientan un ambiente más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el sol asome tímidamente entre las nubes. Sin embargo, la mayor parte del día estará marcado por un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y escasas posibilidades de lluvia. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal, con temperaturas frescas y vientos moderados que podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.