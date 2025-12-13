El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con una probabilidad de precipitación del 90%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en las primeras horas de la jornada. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en el periodo más activo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se sitúe en niveles altos, alcanzando el 98% en la mañana y disminuyendo ligeramente a un 93% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje. Las condiciones climáticas no parecen propicias para actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los residentes planificar sus actividades en interiores. La visibilidad podría verse ligeramente afectada por la humedad y las nubes, pero no se anticipan condiciones extremas que puedan causar inconvenientes significativos.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en casa, tal vez con una buena lectura o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.