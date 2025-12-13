El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta la 1:00 AM, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir, pasando a un estado poco nuboso entre las 3:00 y las 4:00 AM, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque la tendencia será hacia un cielo despejado a partir de las 5:00 AM y durante gran parte del día.

Las temperaturas en Vigo se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados hacia las 8:00 AM. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia las 8:00 PM.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 85% a la medianoche y descendiendo ligeramente a un 79% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, estabilizándose en torno a 5 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad. En resumen, el día se perfila como fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de un paseo por las calles de Vigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.