El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, la ciudad de Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" para los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones se esperan en cantidades moderadas, con un total acumulado de 0.5 mm en el periodo más activo de la mañana, disminuyendo a 0.3 mm y 0.2 mm en las horas siguientes. Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se reduce, y se anticipa que el cielo permanezca cubierto, pero sin precipitaciones significativas.

La temperatura en Vigo se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 10 y 11 grados . Este rango de temperaturas es típico para la temporada invernal, y se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en algunos momentos del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 8 a 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 15 km/h, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre se sientan menos agradables.

La probabilidad de tormentas es del 50%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso. Sin embargo, la situación no parece alarmante, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables a lo largo del día.

El amanecer se producirá a las 08:53, y el ocaso será a las 18:03, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, por lo que es recomendable planificar actividades al aire libre con antelación y tener en cuenta las condiciones climáticas. En resumen, un día típico de invierno en Vigo, donde la lluvia ligera y el frío serán los protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.