El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, a partir de las 4, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un día mayormente soleado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 10 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento gradual de la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% y descenderá hasta un 67% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h. A medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 5% durante las primeras horas, disminuyendo a 0% en el resto del día. Esto significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas también es baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y despejado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse ligeramente, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 12 grados hacia las 7 de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en una jornada soleada y apacible.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.