El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad en la región.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que oscila entre el 87% y el 90%, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una lluvia ligera con un acumulado de 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un día de fuertes lluvias, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80%, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para posibles chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es del 40%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan condiciones severas, es posible que se presenten tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o con drenaje deficiente.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras caracterizarán este día en Valga, haciendo que sea un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.