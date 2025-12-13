El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes cubran el cielo en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso entre las 2 y las 3 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, ya que el cielo se despejará completamente desde las 4 de la mañana hasta el final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas de alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 72% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que la combinación de sol y temperaturas más cálidas haga que la sensación térmica sea más confortable a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en Tui, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los vientos del norte aportarán un toque fresco, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.