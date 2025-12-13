El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las lluvias, aunque ligeras, tendrán una probabilidad del 100%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tui experimenten algunas precipitaciones durante el día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 10 grados durante las primeras horas de la jornada, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 96% hacia el final del día, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los números. Los niveles de humedad son notablemente altos, lo que puede contribuir a una atmósfera densa y algo incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en áreas expuestas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas, optando por prendas que les protejan del viento y la humedad.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 45%, lo que indica que, aunque no es el escenario más probable, no se puede descartar la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas durante el día. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales, con un enfoque en la vestimenta adecuada y la precaución ante posibles tormentas. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del norte marcará la pauta de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.