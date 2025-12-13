El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% a la medianoche y descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.
A partir de las 2 de la madrugada, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo notable, con un 88% a las 2 de la mañana y un 90% a las 3. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 6 y 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados a media tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido al viento.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:04. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 67% a las 4 de la tarde y subiendo ligeramente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 7 de la tarde y bajando a 8 grados hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado del norte. Sin duda, un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante las temperaturas frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
