El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% a la medianoche y descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 2 de la madrugada, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo notable, con un 88% a las 2 de la mañana y un 90% a las 3. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 6 y 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados a media tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido al viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:04. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 67% a las 4 de la tarde y subiendo ligeramente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 7 de la tarde y bajando a 8 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado del norte. Sin duda, un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.