El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se mantendrá en un 46n, lo que indica un cielo cubierto con posibilidades de lluvia ligera. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con valores que oscilan entre 0.2 y 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados por la tarde. Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta un 96%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Los niveles de humedad serán notablemente altos, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas.

La probabilidad de precipitación es del 100% para el periodo de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán ligeras. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 45%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 08:53 y 18:03, respectivamente, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de un cielo cubierto y la escasa luz solar puede hacer que la jornada se sienta más oscura y fría.

En resumen, los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.