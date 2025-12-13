El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, a partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 4 y 5 de la mañana, y llegando a un máximo de 17 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 68% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando de dirección este y sureste. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 13 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ningún momento. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 8 de la noche y bajando a 8 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:02. En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo templado de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.