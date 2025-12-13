El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en el periodo más activo. A medida que avance el día, la intensidad de la precipitación disminuirá, alcanzando solo 0.1 mm hacia la tarde, y finalmente se espera que para la noche no haya lluvias significativas.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro. Hacia la tarde, la humedad descenderá ligeramente al 87%, pero seguirá contribuyendo a la sensación de frescura.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. En las horas más activas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de escasa intensidad. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas, aunque se espera que estas sean poco probables y de corta duración, si es que se presentan.

Los momentos de orto y ocaso del sol se producirán a las 08:53 y 18:02, respectivamente, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, y el cielo nublado limitará la visibilidad del sol durante la mayor parte del día.

En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.