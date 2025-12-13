El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 5% entre la 1:00 y las 7:00. Sin embargo, se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. Desde las 8:00 hasta las 23:00, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 6 grados, mientras que la máxima se dará alrededor de las 3:00 de la tarde, con 14 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 90%, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avance, situándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el sol brinde un alivio a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tiendan a descender.

En resumen, Silleda experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y algo de lluvia, pero transformándose en un ambiente soleado y agradable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.