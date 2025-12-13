El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando en torno a los 8 grados . Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la época del año, y se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en niveles altos, alcanzando el 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 91% hacia el final del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con una velocidad de 7 km/h, aumentando a 10 km/h en algunos momentos. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 45%, lo que indica que, aunque no es muy alta, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso. Sin embargo, la predicción sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán relativamente estables, sin cambios drásticos esperados.

El orto se producirá a las 08:53 y el ocaso a las 17:59, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes de Silleda. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.