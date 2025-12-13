El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque se espera que las nubes hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, el cielo estuvo cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la situación mejore, con predominancia de cielos despejados a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a primera hora, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que alcanzarán hasta el 89% en la noche.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga en niveles elevados durante la mayor parte del día, comenzando en un 81% y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para los que planean salir a disfrutar de la belleza de Sanxenxo.

Con el orto a las 08:55 y el ocaso a las 18:03, los habitantes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día con abundante luz solar, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.