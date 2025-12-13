El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Durante las primeras horas de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 75%. Aunque la cantidad de lluvia prevista es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo un paraguas o impermeable.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, con un promedio de 11 grados . Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una humedad relativa alta, que oscilará entre el 86% y el 88%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 15 km/h en las horas más activas del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 13-14 km/h. Esta brisa del noreste puede aportar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde los visitantes podrían sentir el impacto del viento más intensamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes y la posible lluvia podrían afectar momentáneamente la claridad del cielo. A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:02, es probable que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con un aumento en la nubosidad.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas significativas, la posibilidad de chubascos ligeros puede interrumpir planes al aire libre. Por lo tanto, es recomendable optar por actividades que se puedan realizar en interiores o tener un plan alternativo en caso de que la lluvia se intensifique.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado del noreste. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, pero en general, las condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.