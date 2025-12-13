El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma ha sido una constante, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, se espera que esta bruma se disipe, dando paso a un cielo despejado que dominará gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleve en el cielo, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 11:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. La temperatura comenzará a descender rápidamente, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea estar fuera durante la noche. En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma matutina y el descenso de temperaturas al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.