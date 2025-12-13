El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados , lo que es característico para esta época del año en la región.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas varían entre 0.3 y 0.8 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan acumulaciones significativas. Esto podría ser un alivio para aquellos que temen inundaciones, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93-94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h en algunas ráfagas. La dirección del viento variará, predominando del norte y del este, lo que podría influir en la sensación térmica. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede hacer que las temperaturas se sientan más frías, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es del 45%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El orto se producirá a las 08:52 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. En resumen, hoy en Salvaterra de Miño se vivirá un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que requerirá precauciones para disfrutar del día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.