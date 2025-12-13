El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% por la tarde. Esta humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías en las primeras horas, pero a medida que el día avanza, la sensación térmica mejorará.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:53 y el ocaso a las 18:03, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar. En resumen, el tiempo de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.