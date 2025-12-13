El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que puede generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son modestas, con un total acumulado que podría llegar a 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan acumulaciones significativas que puedan causar problemas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 95% en las horas de mayor actividad, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad puede hacer que el aire se sienta más pesado y puede afectar la comodidad de los residentes al salir de casa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar peligrosas.

La salida del sol está programada para las 08:53, mientras que el ocaso se producirá a las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno. La combinación de cielos nublados, temperaturas frescas y alta humedad sugiere que es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas o impermeables si planean salir, y que se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.