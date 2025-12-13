El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, con un predominio de cielos despejados desde la mañana hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados a las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 22:00 horas. La sensación térmica será agradable durante el día, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la presencia de cielos despejados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a la medianoche y descendiendo a un 69% hacia la tarde. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades diarias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado y templado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.