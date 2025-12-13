El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada, lo que podría generar un ambiente algo gris y húmedo. Las condiciones de nubosidad irán variando, con un cielo muy nuboso en la tarde y un aumento en la cobertura nubosa hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se sitúe en torno al 86% por la mañana, descendiendo ligeramente a un 79% hacia la noche. Esto significa que, aunque la temperatura no sea extremadamente baja, la alta humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una acumulación de 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm más tarde. Sin embargo, en los periodos posteriores, no se prevén lluvias significativas, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Ribadumia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas gotas a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para un día en el que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o un chubasquero si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la nubosidad, así que se aconseja tener precaución al conducir.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto, fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de temperatura, humedad y viento creará un ambiente típico de invierno, invitando a los residentes a disfrutar de las comodidades del hogar o a abrigarse bien si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.